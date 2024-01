Prince of Persia The Lost Crown: consigli e trucchi su combattimenti ed esplorazione

Ecco una serie di consigli e trucchi per iniziare nel migliore dei modi la vostra avventura in Prince of Persia The Lost Crown.

Dopo anni di silenzio radio e progetti nel limbo, finalmente la saga di Prince of Persia è tornata con un nuovo gioco che, nonostante i dubbi iniziali, ha riscontrato il favore di pubblico e critica. Tuttavia, Prince of Persia The Lost Crown è un gioco ben diverso dagli action adventure in terza persona della serie usciti nell'ultimo ventennio e, di conseguenza, è normale trovarsi spaesati nelle prime ore di gioco, vuoi per un sistema di combattimento semplice ma che non perdona gli errori, o per una mappa di gioco labirintica e che richiede un bel po' di backtracking o per la miriade di segreti e missioni secondarie sparse qua e là. Oltre a rimandarvi alla nostra recensione per tutti i dettagli sull'ultima fatica di Ubisoft Montpellier, in questo articolo abbiamo stilato una serie di consigli e trucchi per iniziare nel migliore dei modi Prince of Persia The Lost Crown, concentrandoci in particolare sulle peculiarità del sistema di combattimento e su alcune dritte per facilitarvi la vita sin dalle prime ore di gioco.

Caricare a testa bassa i nemici con la combo base non vi porterà lontano Una delle prime cose che imparerete nel tutorial di Prince of Persia The Lost Crown è la combo base di fendenti a disposizione di Sargon. Se inizialmente questa sequenza di tre attacchi risulta efficace, ben presto imparerete che caricare a testa bassa in questo modo i nemici non sempre dà i risultati sperati. In particolare, vi suggeriamo di usare l'attacco finale della combo con raziocinio: si tratta di un attacco potente ma ha anche un'animazione relativamente lunga, non cancellabile con una parata o una schivata, e che dunque potrebbe lasciarvi scoperti a un contrattacco, un'eventualità poi non così improbabile già dopo le prime ore di gioco. A meno che non abbiate la certezza di poter finalizzare una combo completa, il consiglio è quello di sostituire il colpo finale della combo con un fendente dal basso (pulsante d'attacco + levetta analogica verso il basso) oppure con un rapido calcio montante (pulsante d'attacco + levetta analogica verso l'alto). In entrambi i casi, si tratta di mosse rapide che potete cancellare con una schivata o una parata all'occorrenza, e nel migliore dei casi potrebbero sbilanciare il nemico e dunque mettervi nella condizione di concatenare ulteriori attacchi. Insomma, due piccioni con una fava. In ogni caso, l'approccio migliore cambia a seconda della tipologia di nemico fronteggiato e dunque si tratta semplicemente di provare varie combinazioni per trovare quella giusta.

Gli attacchi a mezz'aria fanno male e riducono i rischi A parte quelli di grossa stazza o quelli con armatura pesante, Sargon può scagliare in aria un gran numero di nemici differenti (tenendo premuto il tasto di attacco e inclinando l'analogico verso l'alto. Attenzione: la semplice pressione lancia in aria il nemico ma non il personaggio) e dare inizio a delle combo aeree. Non solo sono belle da vedere, ma spesso e volentieri rappresentano anche il metodo più efficiente per concludere in modo rapido e quanto più indolore possibile uno scontro. Infatti, un nemico a mezz'aria rimane fondamentalmente inerme alla vostra offensiva, senza possibilità di parare, schivare e contrattaccare. Inoltre, durante una combo aerea sarete fuori dal raggio d'azione degli altri nemici a terra (ad eccezione di arcieri, maghi e così via), rendendole l'approccio più sicuro quando affrontate più nemici alla volta.

Bianco e giallo si para, rosso si scappa! Sargon ha principalmente due modi per difendersi dagli attacchi avversari, ovvero le parate e le schivate. In linea di massima, la schivata rappresenta la manovra meno rischiosa, in quanto offre un'ampia finestra di invulnerabilità oltre alla possibilità di prendere le distanze da un nemico o addirittura posizionarsi alle sue spalle, ma anche quella meno vantaggiosa, dato che non carica la barra dell'Athra del protagonista e non offre chissà quali margine per un controffensiva. Al contrario, parare un attacco di colore "bianco" sbilancia l'avversario, mentre quelli "gialli" attivano un potente e scenico contrattacco che solitamente elimina all'istante le minacce minori e fa grossi danni ai boss. E in tutto ciò gonfierete anche la barra dell'Athra. Tuttavia, le parate non permettono di difendersi dagli attacchi inarrestabili colore "rosso" e se sbaglierete il tempismo, non solo sarete esposti, ma subirete dei danni aggiuntivi, che alle difficoltà più alte spesso si rivelano fatali. In generale il consiglio è quello di sfruttare quanto più possibile le parate, visti i vantaggi, ma di farlo con molto raziocinio. Se state affrontando un nuovo nemico di cui non conoscete i pattern o se la vostra salute è bassa, è sicuramente più sensato utilizzare le schivate.

L'Onda di Athra, l'asso nella manica di Sargon Nelle fasi iniziali di Prince of Persia The Lost Crown sbloccherete le potenti mosse chiamate Onda di Athra che possono ribaltare le sorti degli scontri o far capitolare ancor più velocemente il malcapitato di turno. Queste possono essere attivate caricando la barra apposita nell'angolo in basso a destra dello schermo, che aumenta mandando a segno colpi e parate, ma si sgonfia rapidamente subendo danni. Durante l'avventura sbloccherete 10 abilità offensive e difensive differenti, suddivise in tre livelli di potenza in base al numero di cariche della barra dell'Athra richieste. Tenete presente che potrete equipaggiarne un massimo di due abilità e in tal senso la configurazione migliore è quella che meglio si adatta al vostro stile di gioco. Ad esempio, potreste optare per due Onde di Athra di livello 1, avendo così accesso a due potenti attacchi in poco tempo, il che potrebbe tornare utile anche da un punto di vista difensivo, data l'invulnerabilità concessa a Sargon durante la loro esecuzione. Al contrario attivare le mosse di livello 2 e 3 richiede bravura nel caricare velocemente l'Atrha, ma i vostri sforzi saranno ricompensati da colpi fortissimi o vari effetti positivi, come il "Soffio di Bahman" che permette di respingere i nemici nelle vicinanze e al contempo ripristinare la salute.

Gli Amuleti non sono solo per fare bella figura Avanzando nell'avventura, completando incarichi opzionali e scoprendo segreti, collezionerete un gran numero di Amuleti, oggetti che potrete equipaggiare a Sargon che permettono di accedere a una vasta gamma di potenziamenti che si riveleranno essenziali, specialmente quando affronterete le fasi più avanzate di Prince of Persia The Lost Crown. Tutti risultano più o meno utili, dunque la scelta dovrebbe ricadere su quelle combinazioni che offrono i benefici maggiori per il vostro personale stile di gioco. Ad esempio, se vi piace picchiare duro e a distanza ravvicinata, potrebbero fare al caso vostro Amuleti come quelli che aumentano di un colpo la combo standard o che potenziano le Onde di Athra. Se invece preferite uno stile più difensivo, alcuni gingilli elargiscono un bonus alla salute massima e la possibilità di resistere a un attacco che altrimenti risulterebbe fatale. Siete dei maestri delle parate e delle schivate? Allora sappiate che esistono Amuleti che garantiscono vari bonus ogni volta che eseguirete una di queste azioni con il giusto tempismo, premiando così l'abilità del giocatore. Ci sono poi alcuni Amuleti che offrono grandi benefici in specifiche sezioni dell'avventura, che vi suggeriamo di non sottovalutare. Un esempio è la "Vipera cornuta", acquistabile dalla Maga per 125 Cristalli del Tempo fin dalle fasi iniziali del gioco, che garantisce una riduzione dai danni da veleno e si rivela dunque utilissimo per affrontare i pericoli di aree come le "Viscere".

Completate le prime "sfide" di Artaban il prima possibile Terminiamo i consigli legati ai combattimenti, parlandovi delle sfide di Artaban, un modo facile e veloce per ottenere velocemente un buon numero di Cristalli del Tempo e al contempo prendere dimestichezza con il repertorio di mosse di Sargon. Troverete questo NPC al "Rifugio" dopo poche ore dall'inizio del gioco e vi proporrà una serie di "sfide", che di fatto non sono altro che dei semplici tutorial che spiegano in maniera dettagliata le varie opzioni offensive e difensive a disposizione del protagonista. Completarle tutte richiede pochi minuti e permette di ottenere un tesoretto di circa 500 Cristalli del Tempo, una somma che potrete investire subito dalla Maga per sbloccare i primi utilissimi potenziamenti per le Pozioni o l'amuleto "Vipera cornuta" che abbiamo citato in precedenza. E in tutto ciò farete anche pratica con le basi del sistema di combattimento di Prince of Persia The Lost Crown. Insomma, avete solo che da guadagnarci.

Sfruttate i segnaposto della mappa e i Frammenti di Memoria Non appena entrati nel Monte Qaf, vi rendere conto ben presto di quanto la mappa di Prince of Persia The Lost Crown sia enorme e labirintica, con tantissimi sentieri alternativi, così come tesori e luoghi inaccessibili che potrete superare solo grazie a poteri specifici che otterrete più avanti nel gioco. In tal senso vi consigliamo di sfruttare fin da subito due delle grandi comodità offerte dagli sviluppatori di Ubisoft Montpellier, ovvero i segnaposto e i Frammenti di Memoria. I primi, come suggerisce il nome, sono dei segnalini che potrete posizionare liberamente nella mappa per ricordarvi di punti d'interesse di vario genere, come ad esempio percorsi bloccati e che richiedono abilità non ancora apprese, un nemico fin troppo ostico o magari un tesoro che non potete raggiungere al momento. I Frammenti di Memoria hanno più o meno la stessa funzione, ma sono persino più utili. Premendo la freccetta direzionale giù scatterete uno screenshot della schermata attuale, creando automaticamente un segnalino sulla mappa nella posizione in cui vi trovate. Spostando il cursore su questa icona vedrete l'istantanea che avete scattato, in modo da ricordare al volo il motivo per cui quel particolare luogo era importante e quale ostacolo non eravate riusciti a superare. I Frammenti di Memoria sono limitati (ma potete sempre cancellarli quando non vi servono più), ma sono una meccanica molto utile in un titolo metroidvania con tanto backtracking e una mappa enorme come in questo caso, in quanto permettono di risparmiare tantissimo tempo e tenere traccia facilmente dei vari segreti del gioco.

Ritornate spesso al Rifugio Il Rifugio è un'area che raggiungere dopo le prime ore di gioco nella Cittadella Alta e rappresenta un utile hub dove potrete riprendere fiato, potenziare Sargon e non solo. Una buona idea è quella visitare questo luogo ogni volta che farete dei progressi significativi nell'avventura o dopo aver sbloccato un nuovo potere del Tempo, ad esempio per scoprire se l'Emporio della Maga offre nuovi oggetti e potenziamenti in vendita o se Artaban ha da proporvi nuove sfide, che come abbiamo visto sono utili sia per ottenere Cristalli del Tempo che per fare pratica con i nuovi ferri del mestiere di Sargon. Non solo, qui potrete anche potenziare le armi e ottenere degli utili suggerimenti da Fatiba, che in cambio di una manciata di cristalli elargirà indizi importanti su come avanzare nell'avventura o segnalerà sulla mappa una zona che non avete ancora esplorato.