Nintendo Switch 2 sarebbe in uscita nel 2024 e già disponibile al preorder per un venditore in Giappone

Tra i prodotti in vendita presso Meccha-Japan emerge dunque anche un misterioso Nintendo Switch 2, che potrebbe già essere prenotato in previsione del suo lancio previsto nel corso dell'anno 2024, cosa che sarebbe corroborata da una notevole quantità di voci di corridoio emerse in precedenza.

Ovviamente non possiamo proprio prenderla come una prova del prossimo arrivo della nuova console Nintendo, ma la questione è indubbiamente curiosa, considerando anche le tante voci di corridoio che si stanno addensando sulla console di nuova generazione da parte della casa di Kyoto, a dire il vero mai annunciata finora.

Un sacco di fumo, ma ci sarà l'arrosto?

La prossima console Nintendo sarà davvero un Nintendo Switch 2?

Ovviamente, non ci vuole molto per piazzare un placeholder all'interno del listino di un negozio, come abbiamo visto innumerevoli volte in passato, ma se non altro il sito sembra sia piuttosto noto nell'ambito della community dedita all'importazione di giochi.

Bisogna dire che anche fonti più autorevoli sembrano concordare sul fatto che Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console Nintendo, potrebbe arrivare nel corso del 2024, nonostante la compagnia continui a smentire tale eventualità, dunque la questione continua a far discutere.

In precedenza, abbiamo visto il mese di uscita suggerito da GameShark e alcune specifiche trapelate da Taiwan come display a 120 Hz, processore, RAM, memoria e prezzo. L'insistenza delle voci ha portato anche a un aumento record delle azioni in borsa per Nintendo.