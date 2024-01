Nintendo: aumento record delle azioni in borsa grazie alla febbre per Nintendo Switch 2

L'inizio del nuovo anno ha portato a un aumento record del valore delle azioni di Nintendo in borsa, che non è facile associare a novità concrete visto il momento piuttosto tranquillo del mercato videoludico e sembra allora collegarsi, semplicemente, alla "febbre" per Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console della compagnia.

Nelle prime ore del 10 gennaio 2024, il valore delle azioni Nintendo ha raggiunto quota 7,823 yen, ovvero circa 55 dollari, facendo segnare un incremento del 61,86%, in base a quanto riferito dal Wall Street Journal, che indicherebbe un record di crescita per la casa di Kyoto.

Questo incremento è certamente dovuto ai risultati finanziari solidi di Nintendo, come dimostrato anche di recente, ma è probabilmente l'aspettativa che circonda la presunta nuova console della compagnia a guidare questo andamento positivo, nonostante questa non sia nemmeno stata annunciata in via ufficiale.