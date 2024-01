Nintendo Switch: vari giochi esclusivi fisici sembra siano introvabili e non ripubblicati

Ci sono varie segnalazioni online sulla difficoltà di trovare disponibili in negozio vari giochi fisici per Nintendo Switch, in particolare per quanto riguarda i first party, che a quanto pare non avrebbero nemmeno una nuova pubblicazione prevista a breve.

Secondo varie fonti, come riportato su ResetEra, ci sarebbe un elenco piuttosto ampio di giochi esclusivi per Nintendo Switch che sarebbero praticamente introvabili in edizione fisica, almeno attraverso alcune delle più famose catene di rivenditori americane e anglosassoni.

In base a quanto riferito da Nintendeals e AShadowLink, account Twitter che vengono piuttosto seguiti per quanto riguarda le notizie su Nintendo, in questo momento risulterebbero "out of stock" e senza alcun rifornimento in vista i seguenti titoli di Nintendo nella lista: