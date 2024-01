Atlas Fallen, voti non entusiasmanti anche su Famitsu per l'action di Deck13

Un numero sotto tono

Football Manager 2024

In realtà anche gli altri titoli recensiti sul numero 1832 della rivista giapponese non hanno brillato: il valido Football Manager 2024 ha portato a casa tre 8 e un 7 per un totale di 31/40, mentre Endless Dungeon e The Rumble Fish+ si sono dovuti entrambi accontentare di quattro 7, per un totale di 28/40.

Per quanto riguarda invece la tradizionale classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, Final Fantasy 7 Rebirth è in prima posizione, seguito a ruota da Like a Dragon: Infinite Wealth.