Final Fantasy 7 Rebirth è il gioco più atteso da Famitsu, Like a Dragon secondo

Final Fantasy 7 Rebirth si conferma il gioco più atteso dai lettori della rivista giapponese Famitsu, mentre con l'uscita di Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro abbiamo assistito alla rimonta di Like a Dragon: Infinite Wealth, ora in seconda posizione.

[PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 790 voti [PS5] Like a Dragon 8 - 488 voti [PS5] Persona 3 Reload - 451 voti [PS5] Tekken 8 - 371 voti [PS5] Pragmata - 292 voti [PS4] Like a Dragon 8 - 270 voti [NSW] Ushiro - 242 voti [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door - 239 voti [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - 228 voti [PS4] Persona 3 Reload - 212 voti

In realtà, leggendo la top 10 con un minimo di attenzione ci si rende conto che anche in questo caso i vari slot sono occupati da singole versioni piuttosto che dal totale delle preferenze per uno specifico titolo.

Ciò significa che Like a Dragon: Infinite Wealth può vantare in realtà quasi gli stessi voti di Final Fantasy 7 Rebirth, il che non fa che confermare la straordinaria popolarità del franchise SEGA in patria.