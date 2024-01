EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy sono i giochi usciti nel 2023 più venduti in Germania

Nota : i dati provengono da GSD, che non ha potuto tracciare le vendite di Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 e dei giochi acquistati in digitale sull'eShop di Nintendo Switch.

Un 2023 all'insegna del calcio, della magia e dei demoni

Considerando che, come l'Italia, la Germania è un paese fortemente legato al calcio, non stupisce affatto vedere EA Sports FC 24 in cima alla classifica, seguito da un altro tormentone dell'anno passato, ovvero Hogwarts Legacy. Il terzo posto è occupato da Diablo 4, mentre Call of Duty: Modern Warfare 3 sorprendentemente non è sul podio.

Ieri è arrivata anche la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito nel 2023, inclusiva anche dei titoli pubblicati anche negli anni passati, e anche in questo caso EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy risultano i prodotti preferiti dal pubblico.