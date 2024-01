I Samsung Galaxy potranno comprendere e riassumere il testo grazie a Copilot

Recentemente il gigante tecnologico sudcoreano ha avviato una collaborazione con Microsoft che alzerà il livello dei suoi telefoni. L'azienda di Seoul ha intenzione di introdurre un'integrazione dell'IA che funzionerà su più dispositivi, non limitandosi ai soli telefoni Samsung Galaxy, e sembra che Samsung e Microsoft stiano collaborando per garantire che Copilot giochi un ruolo centrale.

One UI 6.1 sarà la versione che consentirà ai dispositivi Samsung di sfruttare appieno queste funzioni intelligenti , posizionandoli allo stesso livello o persino sopra i Google Pixel. I rumor su questa versione sono stati continui, offrendo anticipazioni su ciò che Samsung ha in serbo, come un traduttore in tempo reale per le chiamate .

I piani di Samsung per i suoi dispositivi mirano a renderli sempre più intelligenti, con i Galaxy S24 che saranno i primi a godere di queste nuove caratteristiche. Tuttavia, non saranno gli unici: la società sudcoreana ha da poco annunciato come tali funzionalità verranno integrate anche nei modelli precedenti, come i Galaxy S23.

IA per tutti?

Samsung collabora con Microsoft per l'integrazione di Copilot nei suoi dispositivi

Al momento, non è stata resa nota da Samsung una lista dettagliata dei telefoni della serie Galaxy che potranno accedere alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale, né di quelli che ne saranno esclusi.

L'azienda ha specificato che sarà necessario un telefono con almeno One UI 1.0 per poterle utilizzare, tuttavia, va considerato che non tutte potrebbero essere disponibili per tutti i modelli al momento del lancio.

Ciò che sembra chiaro è che le funzionalità avanzate di One UI 6.1 non saranno esclusive dei Samsung Galaxy S24.

Come annunciato durante il CES 2024 a Las Vegas, tali caratteristiche basate sull'intelligenza artificiale verranno implementate anche su dispositivi già presenti sul mercato.

L'azienda ha indicato una possibile tempistica per l'arrivo di One UI 6.1 sui dispositivi, previsto nel primo trimestre dell'anno.

Si presume ciò avverrà in concomitanza con l'evento che lancerà la serie S24.