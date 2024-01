GameStop propone tante offerte per i Funko Pop! Comprane due, il meno caro lo paghi la metà

Tornano le offerte di GameStop sulla linea Funko Pop! con ben due iniziative valide da oggi fino al 31 gennaio sia in negozio che online, grazie alle quali potrete aggiungere alla vostra collezione le statuette in vinile dei vostri personaggi preferiti di videogiochi, film, serie TV e anime risparmiando sul prezzo d'acquisto.

Tramite la prima promozione comprando 2 Funko Pop!, quello meno caro costa la metà. L'iniziativa è valida sui "Pop! Regular" fino a esaurimento scorte.

Tramite questo link potrete raggiungere la pagina dedicata all'offerta, in cui potrete creare la vostra combinazione di prodotti, che includono Funko Pop! a tema Pokémon, Naruto, Demon Slayer, My Hero Academia, Stranger Things, Hello Kitty, Marvel, WWE e molti altri ancora. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.