Nintendo Switch 2: i prezzi di console e giochi saranno più alti, per un noto analista

Per Serkan Toto, noto analista di mercato e CEO della società di consulenza Kantan Games, Nintendo Switch 2 non sarà una vera e propria rivoluzione della precedente console della grande N e di conseguenza manterrà le sue caratteristiche distintive, chiaramente corredate con hardware e componenti aggiornati. Al contrario potremmo vedere delle novità, in questo caso negative, per quanto riguarda riguarda i prezzi, che potrebbero rivelarsi più alti sia per quanto riguarda la console che i giochi in vendita.

Secondo Toto, infatti, Nintendo Switch 2 potrebbe essere lanciata nel 2024 a 400 dollari negli Stati Uniti (in Europa 329,00 euro), 100 dollari in più di Nintendo Switch, mentre il prezzo dei giochi potrebbero salire a 70 dollari, allineandosi a quelli di PS5 e Xbox Series X|S.

Non solo, l'analista afferma che il tanto chiacchierato modello Pro di Nintendo Switch esisteva davvero e che la compagnia aveva anche inviato dei dev kit ai suo partner, salvo poi cambiare idea e decidere di abbandonare l'idea di lanciare una versione potenziata della console.

"È finalmente arrivato il momento di un successore di Switch, anche se posso dire che un modello 'Pro' esisteva davvero e alcuni sviluppatori stavano già lavorando con il dev kit", ha scritto Toto. "Credo che il prossimo hardware arriverà nel 2024 a 400 dollari. È molto probabile che anche i giochi costeranno di più: 70 dollari".