Tekken 8: team di sviluppo accusato di razzismo, Katsuhiro Harada risponde per le rime

Oggidì un'accusa di razzismo non la si nega a nessuno. In questo caso è piovuta addosso al team di sviluppo di Tekken 8, che sta ultimando i lavori sul gioco. Il director della serie Katsuhiro Harada però non ha voluto fare buon viso a cattivo gioco e ha ribattuto a quella che evidentemente ritiene un'offesa che non vuole lasciar correre.

Tal Unapolagetically Black ha scritto su X, ex-Twitter, un messaggio diretto contro Harada e il team di Tekken: "L'unica ragione per cui Eddy Gordo non è stato ancora svelato è perché gli autori di Tekken sono razzisti e non gli frega nulla dei personaggi neri o di quelli con la pelle scura, quindi ci vorrà un po' prima che arrivino i veri combattenti, invece di questi bianchi latini e asiatici."