Honor Magic 6 Lite: caratteristiche e prezzo dello smartphone 'indistruttibile' di fascia media

In attesa del lancio della serie Honor Magic 6 previsto durante due giorni di evento il 10 e l'11 gennaio, di cui abbiamo già sentito parlare di caratteristiche innovative e non vediamo l'ora di scoprire di più, l'azienda ci concede un primo assaggio con il nuovo dispositivo di fascia media che si propone di ridefinire gli standard del settore grazie alla fotocamera da 108 MP , ad una batteria importante e ad una resistenza alle cadute senza precedenti. Il tutto a un prezzo molto interessante.

Il 2024 si apre nel segno dell'entusiasmo e dell'intraprendenza di HONOR e del suo CEO George Zhao: Magic 6 Lite è già disponibile per il mercato italiano e va ad incastonarsi come primo modello della serie ad arrivare qui da noi.

Uno smartphone che rimbalza

Il dispositivo mostrato nelle sue possibili colorazioni

Questo nuovo dispositivo rappresenta la versione internazionale di Honor X9b, disponibile solo in Cina, con alcune differenze, come la capacità della batteria, che è di 5.800 mAh per X9b mentre "solo" 5.300 mAh per Magic 6 Lite, con un'autonomia dichiarata fino a 17 ore di riproduzione video online e supporto alla ricarica rapida a 35W.

Ma al di là della notevole durata della carica, la caratteristica chiave è rappresentata dall'Ultra-Bounce Anti-Drop: uno schermo anti-rottura con tecnologia di rimbalzo e triplice protezione certificata SGS a 5 stelle.

Lo schermo curvo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1200 x 2652 e refresh rate a 120 Hz, riporta angoli arrotondati e una serie di funzionalità per la protezione degli occhi, tra cui PWM Dimming a 1920Hz, Low Blue Light, Dynamic Dimming e Circadian Night Display.

Il materiale ammortizzante utilizzato nel nuovo sistema presenta pori di dimensioni microscopiche in grado di assorbire fino a 1,2 volte l'impatto di una caduta.

Ciò garantisce una massima durabilità su tutti gli angoli dello schermo anche in caso di caduta da un'altezza di 1,5 metri.

Scheda tecnica Honor Magic 6 Lite