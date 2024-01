Dead Space Remake per PS5, Xbox Series X e PC cala di nuovo di prezzo su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione per Dead Space Remake . Lo sconto segnalato è del 63% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato da Amazon è 79.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Dead Space: chi muore si rivede

Dead Space

Dead Space Remake è il gioco horror realizzato da Motive ed Electronic Arts. Questa versione propone una grafica completamente ricreata per sfruttare le piattaforme da gioco moderne, ma include anche una serie di miglioramenti di gameplay introdotti nei seguiti del gioco originale, insieme a delle sezioni di gioco ripensate.

Inoltre, questo remake introduce il doppiaggio per il protagonista, che nel gioco originale era muto e ha ricevuto una voce unicamente nel seguito. Si tratta di uno sparatutto in terza persona horror nel quale dobbiamo esplorare una nave mineraria che ha mandato un segnale di aiuto ed è ora stata invasa da necromorfi, creature mostruose in grado di farci a pezzi.