Robocop Vs Predator disponibile gratis su itch.io, per rivivere le gioie degli anni '80

Il 2024 inizia bene con il lancio di Robocop Vs Predator , un platform con grafica in stile Game Boy realizzato da Oscar Celestini e completamente gratuito . Si tratta di un omaggio sentito ad alcuni dei personaggi più amati degli anni '80, nonché a uno stile di gameplay retrò.

I tanti problemi di Robocop

La storia di Robocop Vs Predator racconta di come il cyber poliziotto debba vedersela non solo con il Predator, ma anche con altri nemici provenienti dal futuro. Ad accompagnarlo in quella che presto diventerà una vera e propria guerra ci saranno anche degli amici. Scaricate il gioco da itch.io per scoprire quali (tanto non costa niente).

Pe quanto riguarda i contenuti, si parla di cinque zone totali divise in due atti ciascuna, di cinque boss, della presenza di livelli bonus, di una storia completamente originale scritta da Simone Granata di Kibou Entertainment (Timothy and the Tower of Mu) e di quattro filtri video (CRT-ON grey, CRT-ON green, CRT-OFF grey, CRT-OFF green) per personalizzare l'aspetto del gioco. La colonna sonora è stata invece composta da Gianluca Pappalardo, mentre la copertina variant è di Piero Trabanelli.