Indiana Jones: l'uscita è più vicina di quanto si immagini, rivela un insider

"Indy è clamoroso, mi sorprende davvero che mostrino già il gioco", ha scritto un utente, al che Shinobi ha appunto risposto: "Se sapessi quando esce, non saresti così sorpreso."

Tutto nasce dall' annuncio dell'Xbox Developer_Direct avvenuto nelle scorse ore: come sappiamo, l'evento si svolgerà il prossimo 18 gennaio a partire dalle 21.00, ora italiana, e nella lista dei titoli c'è anche Indiana Jones .

L' uscita di Indiana Jones è più vicina di quanto si immagini : a riferirlo è il noto insider Shinobi, che ha risposto a un messaggio pubblicato sul forum ResetEra in cui un utente si diceva sorpreso del fatto che il gioco verrà mostrato in azione a breve.

Un 2024 da sballo per Xbox

Con Indiana Jones in arrivo prima del previsto, Avowed confermato per quest'anno e Senua's Saga: Hellblade 2 anch'esso presente all'Xbox Developer_Direct, magari con una data di uscita ufficiale, si prospetta senza dubbio un anno fantastico per Xbox.

