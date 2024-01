Prince of Persia: The Lost Crown, la demo ha una data e un orario di sblocco?

Rivelata in origine da un video trafugato, la demo di Prince of Persia: The Lost Crown consentirà di provare la promettente esperienza action platform in stile metroidvania messa a punto da Ubisoft, di modo da convincere eventualmente gli scettici e spingerli ad acquistare il gioco.

La demo di Prince of Persia: The Lost Crown ha una data e un orario di sblocco : stando al noto leaker PlayStation Game Size, sarà disponibile su PlayStation Store (e immaginiamo sulle altre piattaforme digitali) da domani, 11 gennaio, alle 18.00 italiane.

Grande attesa per le recensioni

Come riportato nei giorni scorsi, le recensioni di Prince of Persia: The Lost Crown arriveranno anch'esse domani, 11 gennaio, alle 18.00: in quel momento scopriremo l'opinione della stampa internazionale sull'atteso ritorno del franchise Ubisoft.

E se anche quelle valutazioni non dovessero convincerci appieno, potremo appunto scaricare la demo giocabile e provare il gioco personalmente, per capire se sia in grado di soddisfare o meno le nostre aspettative.