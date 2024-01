Halo: un nuovo gioco basato su Unreal Engine 5 è in sviluppo presso 343 Industries?

Si torna a parlare di un possibile nuovo Halo in sviluppo presso 343 Industries, riesumando la voce di corridoio sul passaggio ad Unreal Engine 5, una questione che era già emersa in precedenza e torna d'attualità in seguito alla scoperta di un paio di aggiornamenti riportati nei curricula di due sviluppatori 343 Industries, che farebbero pensare sia a un nuovo progetto in sviluppo che al passaggio al nuovo engine di Epic Games.

La questione ovviamente è ancora dubbia, da una parte perché Halo Infinite è visto come un gioco live service in stile piattaforma e dunque destinato a durare ancora un bel po', almeno sul fronte del multiplayer, dall'altra perché dopo anni passati a sviluppare lo Slipspace Engine proprietario è strano pensare che tutto venga gettato per passare ad Unreal Engine 5.

In ogni caso, sono ormai diverse le voci di corridoio che puntano in queste direzioni e, in questo caso, le informazioni in effetti derivano da quanto riferito dagli stessi sviluppatori nel proprio curriculum online.