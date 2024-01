Sand Land: vediamo i requisiti ufficiali della versione PC, non c'è Denuvo?

Bandai Namco ha svelato i requisiti ufficiali per Sand Land su PC, il gioco basato sull'omonima serie di Akira Toriyama in arrivo anche su console, ma che per Windows ha ora la sua pagina ufficiale su Steam aggiornata, dalla quale prendiamo le informazioni sottostanti.

Tra i dettagli che emergono, spicca l'assenza di qualsiasi riferimento a Denuvo o similare sistema di sicurezza, cosa che può far pensare al fatto che Bandai Namco abbia deciso di evitare sistemi del genere ma non può esserci ancora la sicurezza al riguardo.

Anche in altri casi precedenti, infatti, è capitato che Denuvo non venisse menzionato nei giorni precedenti al lancio dei giochi, per poi essere comunque regolarmente presente almeno nei giorni di uscita, dunque è possibile che la questione si rilevi anche in Sand Land.