Nintendo Switch 2: mese di uscita suggerito da GameShark

Negli ultimi mesi sono circolate numerose indiscrezioni riguardo al possibile periodo di uscita di Nintendo Switch 2, che salvo sorprese dovrebbe avvenire nel corso di quest'anno. Ora si è aggiunta anche il noto brand Gameshark, ora ribattezzato Ai Shark, che ha dichiarato che la console verrà lanciata nel settembre 2024, salvo poi tornare sui suoi passi dichiarando che tale tempistica è solo un'ipotesi.

Per chi non lo sapesse, Gameshark è una linea di dispositivi prodotti collegabili a varie console che permettevano di utilizzare codici per attivare trucchi e funzionalità segrete nei giochi. In collaborazione di Altec Lansing, nel ruolo di licenziatario, Ai Shark ha intenzione di rilanciare questo brand e prevede di pubblicare un nuovo software potenziato dall'intelligenza artificiale "in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch 2 nel settembre del 2024"

"Precedentemente noto come GameShark, Ai Shark è destinato a ridefinire il panorama dei giochi con la sua rivoluzionaria tecnologia potenziata dall'intelligenza artificiale", recita il comunicato. "L'innovativo software di gioco è destinato a segnare un significativo passo avanti nell'esperienza di gioco, offrendo un gameplay migliorato per gli utenti di livello principiante. Il lancio ufficiale è previsto in concomitanza con Nintendo Switch 2 nel settembre 2024."

Jason Schreier di Bloomberg ha voluto indagare più a fondo sulla faccenda e ha contattato Ai Shark. In risposta un portavoce ha spiegato che la compagnia "sta solo facendo delle ipotesi sul periodo di uscita della prossima console Nintendo". Inutile dire dunque che l'informazione è da prendere assolutamente con le pinze, per quanto le tempistiche sono in linea con altre indiscrezioni degli scorsi mesi e tutto sommato plausibili.