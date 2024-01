Baldur's Gate 3: un video geniale mostra Frank Reynolds nel gioco

Lo youtuber eli_handle_b․wav ne ha fatta un'altra delle sue, infilando Frank Raynolds in un video di Baldur's Gate 3 . Per chi non lo conoscesse, Reynolds è un personaggio della sitcom "C'è sempre il sole a Philadelphia", interpretato dal grande Danny DeVito .

Il video

Come potete vedere, eli_handle_b․wav è riuscito nel miracolo di far entrare alla perfezione Reynolds e le sue battute nel mondo di Baldur's Gate 3, tanto che viene quasi voglia di chiedere a Larian Studios di trasformarlo in un personaggio giocante.

Per inciso, eli_handle_b․wav è lo stesso che ha messo il Grinch in The Witcher 3, il Dr. Evil in Fallout 4 e Austin Powers in Cyberpunk 2077, per citare alcuni dei suoi altri video.Questo con Reynolds non è il suo primo video di Baldur's Gate 3: tre mesi fa ci aveva infilato dentro i pinguini di Madagascar, mentre il mese scorso il protagonista di American Psycho. Non è nemmeno la prima volta che utilizza Reynolds, che aveva già messo in The Last of Us. In effetti vi consigliamo di seguire il suo canale, perché fa davvero degli ottimi lavori.