Prince of Persia The Lost Crown: ecco il trailer di lancio

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Prince of Persia The Lost Crown, l'ultima incarnazione della storica serie nata dalla mente di Jordan Mechner ed evolutasi nel corso degli anni in diverse direzioni. In realtà era da un po' che non veniva pubblicato un nuovo capitolo, quindi ci troviamo di fronte a un piccolo evento per il mondo dei videogiochi, soprattutto vista la sua qualità, che pare essere davvero elevata.