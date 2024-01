Prince of Persia The Lost Crown: la demo su PC e console è disponibile da ora

Ubisoft ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che la demo di Prince of Persia: The Lost Crown è disponibile da ora. Il gioco metroidvania è ora accessibile in versione di prova per tutti i giocatori di Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, oltre che su PC Windows attraverso Epic Games Store e Ubisoft Store

La demo è pensata per scoprire il gioco, tramite una serie di "sezioni accuratamente selezionate del gioco, con alcuni dei poteri temporali e degli amuleti, per mostrare le principali caratteristiche del gioco senza rovinarne la storia".

In altre parole, è perfetta per chi non vuole spoiler ma ha bisogno di capire se il gioco è adatto a lui. Viene precisato che alcuni contenuti di questa demo potranno variare rispetto al gioco finale.