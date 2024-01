Prince of Persia The Lost Crown: svelate le dimensioni e data del preload su PS5 e PS4

In anticipo rispetto alla data di uscita, PlayStation Game Size ha svelato le dimensioni e la data del preload di Prince of Persia: The Lost Crown per quanto riguarda le versioni PS5 e PS4, e come era lecito aspettarsi non sono particolarmente ingombranti.

Nello specifico la versione PS5 occuperà 21,495 GB, mentre su PS4 si scende a 14,794 GB, il tutto tenendo in considerazione che si tratta della versione 1.00.001/1.01 dell'applicazione, quindi con già installa una patch, per quanto non possiamo escludere un ulteriore aggiornamento al lancio che potrebbe ridurre o far lievitare il peso complessivo.