Nothing è un gioco in cui si vince non facendo nulla

Tutto qui? Tutto qui. Anche la descrizione ufficiale ribadisce il concetto: "Il gioco più difficile che tu abbia mai giocato. O forse no? Semplicemente non fare nulla mentre il timer cresce. Se fai qualcosa, perdi. Se non ti piace stare senza fare nulla, vai a giocare a qualcos'altro."

Nothing di Pixelatto è un gioco concettuale completamente gratuito in cui si vince non facendo nulla . Le regole sono semplicissime: avviata una partita, bisogna evitare di compiere qualsiasi azione per far avanzare il timer. Quindi niente movimenti del mouse, niente tasti premuti sulla tastiera... niente di niente. Più tempo si riesce a stare senza fare niente, più quello che possiamo considerare il punteggio sale.

Gameplay

Considerate che non c'è nemmeno niente da guardare, mentre il timer scorre. Il gioco infatti ha una grafica ultra minimalista, essendo formato solo da uno sfondo grigio scuro e da una scritta legata al timer.

In realtà su Steam c'è anche un altro Nothing, risalente al 2021, ma era molto meno radicale nel suo non far fare niente al giocatore e ammorbava un po' con scritte varie e battute. Oltretutto chiedeva anche dei soldi che, per quanto fossero pochi (1,59€), sono un po' un controsenso considerando di cosa stiamo parlando a livello di gameplay. Nella versione di Pixelatto c'è veramente il nulla e nulla viene chiesto per giocare.

Se vi interessa avere una scusa per non fare niente (non è facile come sembra), potete scaricare Nothing da Steam.