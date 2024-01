Sega starebbe lavorando ad almeno altri 3 giochi di serie storiche, per un report

Tom Henderson, noto insider a capo del portale Insider Gaming, potrebbe aver svelato atri tre storici franchise di Sega che potrebbero riaffacciarsi nel mercato moderno tramite nuovi giochi o remake.

Come probabilmente ricorderete, durante i The Game Awards 2023, Sega ha annunciato il rilancio di cinque dei suoi brand tramite nuovi giochi, nello specifico Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi e Craxy Taxi, aggiungendo che in futuro ne arriveranno degli ulteriori.

Ebbene, stando alle fonti di Insider Gaming, tra il 2020 e il 2021 Sega ha dato l'approvazione per ben 10 giochi classici della compagnia. Cinque li abbiamo citati qui sopra, mentre tra i restanti cinque ci sarebbero anche dei nuovi titoli di Panzer Dragoon, Sakura Taisen e Neon Genesis Evangelion.