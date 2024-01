Discord: annunciati tagli al personale pari al 17% dello staff della compagnia

Discord, l'azienda dietro all'omonima piattaforma di VoIP e messaggistica, ha annunciato il licenziamento del 17% del suo staff, l'ennesimo caso di tagli al personale all'interno di aziende legate al settore videoludico, motivato dal CEO Jason Citron come una manovra necessaria per "rafforzare la nostra attenzione e migliorare il modo in cui lavoriamo insieme per dare maggiore agilità alla nostra organizzazione".

I licenziamenti sono stati comunicati ai dipendenti in giornata tramite un meeting e un memo interno, visionato da The Verge. In totale i tagli coinvolgono 170 persone impiegate in vari settori della compagnia.

Dalle parole di Citron è possibile capire che, pur non navigando in cattive acque, Discord deve ancora raggiungere la redditività e al momento sta cercando un modo per rilanciare la crescita dell'utenza dopo il boom avvenuto durante gli anni della pandemia. Il problema è che proprio durante questo periodo, come tante altre aziende del settore, Discord ha accresciuto troppo il suo organico in prospettiva di un'espansione del mercato che poi effettivamente non si è concretizzata, portando alla difficile decisione di eliminare dall'equazione quasi un quinto del suo personale.

Purtroppo si tratta di uno dei tanti casi di taglio al personale che hanno colpito il settore. Nel 2023 sono stati licenziati almeno 10.000 persone e purtroppo è chiaro che il trend continuerà anche quest'anno, basti pensare ai recenti licenziamenti avvenuti all'interno di Unity e Twitch.