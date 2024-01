Microsoft è la compagnia che vale di più al mondo grazie all'intelligenza artificiale, battuta Apple

Microsoft precede tutti

Se una persona ruba una mela è furto, se una multinazionale ruba milioni di opere protette dal diritto d'autore è progresso.

A riportare la notizia è stato il Financial Times, che ha segnalato la crescita odierna dell'1% delle azioni di Microsoft, che le ha permesso di superare il valore di Apple, fermo, diciamo così, a 2,871 trilioni di dollari. Ci sono quindi 4 miliardi di dollari di distacco. Un'inezia, considerando le proporzioni delle due compagnie, tanto che nel corso della giornata si sono sorpassate più volte.

Insomma, i massicci investimenti di Microsoft in OpenAI stanno ripagando, così come l'adozione delle IA generative in Bing e in altri ambiti come le tastiere fisiche. Proprio la corsa alle intelligenze artificiali potrebbe essere la chiave per la supremazia futura di Microsoft, visto il ritardo di Apple nel campo e il recente rallentamento delle vendite degli iPhone.

Insomma, le intelligenze artificiali generative si stanno dimostrando la classica gallina dalle uova d'oro, nonostante la loro natura controversa.