Mario vs. Donkey Kong: pubblicata una demo gratuita e un trailer panoramico

Nintendo ha pubblicato una demo di Mario vs. Donkey Kong tramite l'eShop di Nintendo Switch, assieme a un trailer che offre una panoramica delle caratteristiche del nuovo gioco della serie e che potrete vedere nel player sottostante.

Per scaricare la demo vi basta accedere all'eShop tramite il vostro Nintendo Switch ed entrare nella pagina dedicata al gioco, dove troverete l'opzione scaricare la demo. Nel momento in cui scriviamo la demo non risulta ancora disponibile dalla versione web dello store digitale, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Questa versione di prova permette di giocare quattro livelli tratti dal primo mondo di Mario vs. Donkey Kong e inoltre permette di provare la modalità a due giocatori, nella quale è possibile controllare entrambi i personaggi condividendo uno dei vostri Joy-Con con un amico o un familiare.

Sarà inoltre possibile mettere alla prova i due livelli di difficoltà disponibili. Classic Style offre un'esperienza simile a quella del Mario vs. Donkey Kong originale su Game Boy Advance, mentre Casual Style si presenta come un livello di sfida sicuramente più morbido, senza limiti di tempo e con la possibilità di ricominciare dai chekpoint sparsi nei livelli in caso di game over.