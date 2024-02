Final Fantasy 7: il cosplay di Aerith da Elizabeth Rage ci prepara al lancio di Rebirth

Aerith è un personaggio centrale all'interno della storia di Final Fantasy 7. All'apparenza un'umile fioraia dei bassifondi di Midgar dal carattere allegro e solare, in realtà nasconde un grande segreto, di cui lei stessa è ignara, e per questo motivo finisce nelle mira della mega corporazione Shinra, che la ragazza deciderà di contrastare assieme a Cloud e gli altri protagonisti del gioco.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, al cosplay firmato da Elizabeth Rage non manca davvero nulla. Anzi, è caratterizzato da una cura certosina per i dettagli per quanto riguarda costume, accessori, parrucca e trucco, che danno vita a una rappresentazione davvero molto fedele del personaggio di Aerith.

