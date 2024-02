State of Play: annunciato un nuovo evento per Final Fantasy 7 Rebirth, data e orario

Se l'evento andato in onda il 31 gennaio non vi è bastato, sappiate che Sony ha in programma un altro State of Play per la prossima settimana, questa volta dedicato a Final Fantasy Rebirth, in vista del debutto su PS5 fissato al 29 febbraio 2024.

Segnatevi data e orario sul calendario: l'appuntamento è fissato alle 00:30 italiane di martedì 6 febbraio 2024. Sony ha confermato che lo show sarà monotematico, ovvero Final Fantasy 7 Rebirth sarà l'unico gioco mostrato.

Per l'occasione Square Enix svelerà nuovi dettagli sul gameplay assieme "ad altre novità che non vorrete perdervi". Va detto che l'orario non proprio comodissimo per noi europei, ma state pur certi che troverete tutte le novità sulla nuova avventura di Cloud e soci riassunte sulle pagine di Multiplayer.it.