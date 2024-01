AMD Ryzen 8000G sono disponibili in Italia, ecco i prezzi dei nuovi processori

Ora sono disponibili anche in Italia i Ryzen 8000G , i nuovi processori di AMD che combinano una una CPU basata su Zen 4c e grafica integrata RDNA 3. La linea include un Ryzen 7, due Ryzen 5 e il Ryzen 3 8300G, quest'ultimo al momento disponibile solo OEM e dunque non può essere acquistato dai consumatori.

Le caratteristiche

La nuova linea Ryzen 8000G possono sfruttare AMD Hyper-RX con Fluid Motion Frames per il gaming a 1080p con performance e un livello di dettaglio più che buono. In tal senso alcuni benchmark emersi in rete, hanno messo in evidenza un stacco enorme rispetto alla serie 5000G.

Il top di gamma è rappresentato dal Ryzen 8700G, caratterizzato da 8 core, 16 thread, 16 MB di cache L3 e 8MB di L2. Il chip ha una potenza di clock base di 4,2 GHz e di 5.1 GHz in boost, il tutto con un TDP di 65W. La grafica integrata è la Radeon 780M con dodici unità computazionali a 2900Mhz.

Proseguendo, il Ryzen 5 8600G offre un processore con 6 core e 12 thread, cache di16 MB L3 e 6 MB L2. Il clock di base è di 4,3 GHz e fino a 5.0 Ghz in boost, sempre con un TDP di 65W. Per quanto riguarda la grafica integrata, troviamo la Radeon 760M con otto unità computazionali a 2800 MHz. Infine, il Ryzen 5 8500G offre caratteristiche simili, ma ha una configurazione ibrida con 2 core Zen 4 e 4 core Zen 4c, mentre la grafica integrata è la Radeon 740M, dunque con performance sensibilmente inferiori.

Le APU Ryzen 8700G e 8600G di AMD hanno la stessa NPU XDNA Ryzen AI che si trova nei Ryzen 8040, con una frequenza di 1,6 GHz e una capacità di calcolo AI totale di 39 TOPS, di cui 16 TOP dalla sola NPU: un miglioramento del 60% rispetto alla NPU dei Ryzen 7040, che raggiungeva 10 TOPS.