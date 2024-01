Zenless Zone Zero annunciato ufficialmente per PS5 con un trailer di presentazione

Zenless Zone Zero, il nuovo action RPG da parte di MiHoYo all'interno di HoyoVerse, è stato annunciato in via ufficiale per PS5, con un trailer di presentazione nel corso dello State of Play andato in scena questa sera.

In effetti, il gioco era stato confermato in arrivo su console, ma le piattaforme non erano state ancora specificate, sebbene si sospettasse da tempo che queste fossero PlayStation, dunque la conferma di PS5 non giunge propriamente come una sorpresa.

Si tratta di un action RPG con elementi gacha proveniente dalla premiata ditta Hoyoverse, ormai un vero e proprio impero nell'ambito in questione.

Dopo Genshin Impact e Honkai: Star Rail, arriva dunque anche questo particolare Zenless Zone Zero, che prosegue nel filone impostato già dagli altri titoli della compagnia.