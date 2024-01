Naruto: il cosplay di Sakura di r.efeen ha le caratteristiche della versione adulta da Boruto

Naruto è proseguito con Boruto e la saga ha ottenuto così un salto temporale di diversi anni. Tanti personaggi amati sono cresciuti e appaiono così in una nuova veste. Sakura, che è stata conosciuta dai fan come ragazzina, diventa appieno una donna. Anche il mondo del cosplay apprezza questa versione e r.efeen ci propone ora il cosplay di Sakura in versione adulta, così come vista in Boruto.

r.efeen propone in modo perfetto il personaggio, ricreandone l'aspetto e curando ogni dettaglio del costume. Inoltre, aggiunge un tocco di classe al suo scatto fotografico, aggiungendo petali di ciliegio, ovvero di sakura. Nel secondo scatto possiamo anche vedere più da vicino il trucco, ben realizzato.

Cosa ne pensate del cosplay di Sakura realizzato da r.efeen?