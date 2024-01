Square Enix assorbe dentro di sé il team Tokyo RPG Factory, autori di GDR classici

Square Enix si espande, anche se in modo particolare. La compagnia di Final Fantasy sta infatti per assorbire il team Tokyo RPG Factory, famoso per aver creato una serie di GDR dal taglio classico negli ultimi anni.

Secondo quanto indicato, Tokyo RPG Factory sarà immediatamente sciolta e "cesserà di esistere come entità individuale". Tokyo RPG Factory era una sussidiaria di Square Enix ed era stata fondata da Yosuke Matsuda un decennio fa.

Si tratta del team di sviluppo dietro i giochi RPG I Am Setsuna, Lost Sphear e Oninaki. Vale la pena notare come tutti questi giochi siano stati precedentemente pubblicati da Square Enix.