Shapeshifter Games: il nuovo studio degli autori di Saints Row co-sviluppa un'esclusiva Xbox

Dopo la chiusura di Volition da parte di Embracer Group, alcuni degli sviluppatori veterani di Saints Row e Red Faction hanno unito le forze per dare vita a Shapeshifter Games , un nuovo studio situato a Champaign, nell'Illinois, che si occuperà principalmente di co-sviluppo di produzioni tripla A e che a quanto pare sta collaborando con Microsoft per un titolo degli Xbox Studios.

A cosa stanno lavorando Microsoft e Shapeshifter Games?

Come accennato, Shapeshifter Games ha confermato di essere già al lavoro per co-sviluppare una nuova IP di un grande publisher, ma senza offrire ulteriori dettagli in merito. In compenso, il lightning artist AJ Nelson ha svelato su LinkedIn che il progetto in questione si tratta di un gioco degli Xbox Game Studios di Microsoft, anche se al momento è impossibile stabile con precisione di cosa si tratta.

"Posso finalmente annunciarvi che mi sono unito allo strepitoso team di Shapeshifter Games, che sta co-sviluppando un progetto degli Xbox Game Studios", ha detto Nelson. "Sono ansioso di affrontare le nuove sfide, i mondi di gioco e le storie che contribuirò a creare in questi team di talento".