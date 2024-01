Halo Infinite: partono le Operazioni con Spirit of Fire, vediamo dettagli e novità

Halo Infinite dà il via al suo nuovo corso, in termini di aggiornamenti e novità in arrivo, attraverso le Operazioni, con il lancio dell'Update 29 che porta Spirit of Fire e diversi contenuti e novità applicate.

Spirit of Fire Operation porta con sé 20 tier di ricompense progressive, in particolare incentrate sulla serie Halo Wars in questo caso. Tra le varie cose, è in arrivo un nuovo Amore Core per l'armatura Mark IV disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, che si sblocca immediatamente dopo l'applicazione dell'aggiornamento.

Il battle pass di Spirit of Fire, come quelli precedenti delle altre stagioni, dura 5 settimane e può essere attivato anche in seguito alla conclusione dell'evento temporale.