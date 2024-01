Metal Gear Solid Delta Snake Eater: precaricamento disponibile su Xbox, notizie dallo State of Play?

Difficile dire cosa potrebbe essere annunciato. Si parla della data di uscita , che molti sperano cada nel 2024, ma potrebbe trattarsi anche di una demo o di una semplice presentazione del gioco in fase avanzata di sviluppo. Insomma, le ipotesi sono diverse e, in ultima analisi, non è detto nemmeno che Metal Gear Solid Delta Snake Eater sia presente durante la serata.

Alcuni giocatori Xbox hanno trovato attivo il precaricamento di Metal Gear Solid Delta Snake Eater sul Microsoft Store. Si tratta soltanto di un segnaposto, considerando che consente di scaricare appena 324,77 MB, ma tanto è bastato per far partire le speculazioni su possibili annunci in vista dello State of Play di PlayStation.

Ipotesi

Il precaricamento di Metal Gear Solid Delta Snake Eater

C'è da dire che diverse voci danno per certa la presenza di Konami allo State of Play almeno con un altro gioco: Silent Hill 2 Remake. C'è chi parla anche di un lancio a sorpresa di Silent Hill: The Short Message. Insomma, l'editore giapponese potrebbe avere una rappresentanza massiccia di giochi durante l'evento. Del resto, pur essendo sviluppate da terze parti, quella Metal Gear e quella Silent Hill sono due serie fortemente collegate al mondo PlayStation, quindi non stupirebbe di vedere Sony ripartire da lì per galvanizzare i suoi utenti.

Per il resto vi ricordiamo che lo State of Play si svolgerà domani mercoledì 31 gennaio alle ore 23:00. Come sempre seguiremo l'evento in diretto commentando tutto ciò che sarà annunciato e verificando la bontà delle indiscrezioni emerse negli scorsi giorni.