Silent Hill: The Short Message potrebbe essere lanciato a sorpresa allo State of Play, per un leaker

Secondo il noto leaker Dusk Golem, diventato una sorta di celebrità per quanto riguarda le anticipazioni soprattutto su Resident Evil e Capcom, ma comunque molto attivo nell'ambito dei giochi horror e dunque anche su Silent Hill, ci sarebbe la possibilità che Silent Hill: The Short Message, ovvero quello che dovrebbe essere uno dei nuovi progetti legati alla serie Konami, possa essere lanciato a sorpresa nel corso dello State of Play di domani.

Si tratterebbe dunque di uno shadow drop in piena regola, replicando una situazione simile a quella in cui venne lanciato Hi-Fi Rush un anno fa, durante il Developer Direct di Xbox. In questo caso si tratterebbe di un titolo già noto nelle voci di corridoio, ma che non è stato ancora presentato in via ufficiale da Konami, il cui lancio sarebbe dunque sorprendente, visto che del gioco non sappiamo praticamente ancora nulla.



Un post su X dell'utente Truthinker riporta quello che sembra un messaggio pubblicato da Dusk Golem all'interno di una chat di Discord, dal quale viene fuori che, in base a fonti che lui definisce credibili, Konami avrebbe intenzione di lanciare Silent Hill: The Short Message direttamente domani sera nel corso dello State of Play di PlayStation, e che in tale occasione dovrebbe essere annunciata anche la data d'uscita di Silent Hill 2 Remake.