Suicide Squad: Kill the Justice League, ricerche per rimborsi su del 791% dopo il disastroso lancio

Naturalmente chi ha speso di più (anche) per giocare prima, non l'ha presa bene, tanto che le ricerca della stringa "Suicide Squad refund" ( rimborso Suicide Squad ) sui motori di ricerca ha visto un'impennata del 791%.

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato lanciato in accesso anticipato per chi ha prenotato le versioni più pregiate del gioco, ma si è rivelato un vero disastro, tanto che Rocksteady è stata costretta a bloccare i server per sistemare i numerosi problemi, compreso un bug che faceva arrivare immediatamente alla fine del gioco.

Un brutto momento

Brutte ore per la Suicide Squad

Suicide Squad: Kill the Justice League sta vivendo un lancio molto complicato, preceduto da mesi di dubbi sull'effettiva qualità del gioco, cui con il tempo si sono aggiunti anche molti pregiudizi per la natura live service dello stesso.

Molti semplicemente non hanno gradito che Rocksteady, lo studio della serie Batman: Arkham, abbia passato così tanti anni a lavorare a un gioco di genere così diverso. Insomma, lo scetticismo intorno a Suicide Squad: Kill the Justice League era già altissimo prima del lancio, ma ora ha superato i livelli di guardia a causa dell'avvio problematico, tanto che molti vogliono essere rimborsati non avendo potuto usufruire di una caratteristica a pagamento, il già citato accesso anticipato.

Il dato sulla ricerca di informazioni su come ottenere un rimborso è stato elaborato dalla compagnia di analisi McLuck, che ha rilevato il picco di crescita del 791% proprio nel momento del ritiro del gioco a causa del succitato bug. Attualmente Suicide Squad: Kill the Justice League è tornato online e non sappiamo dire se alcuni di quelli che volevano il rimborso sono tornati sui suoi passi.

Su Steam il gioco è in decima posizione della top 10 globale. Non una posizione altissima, ma comunque buona, considerando che è ancora in prenotazione.