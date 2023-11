Silent Hill: The Short Message parla di suicidio e autolesionismo, rivela la ACB

Silent Hill: The Short Message, il progetto legato alla serie Konami non ancora annunciato ufficialmente, parlerà di temi come suicidio e autolesionismo: lo rivela la classificazione del gioco presso la ACB, Australian Classification Board.

Ricorderete che l'anno scorso sono emersi sinossi e immagine di copertina di Silent Hill: The Short Message. Ebbene, stando alle informazioni di queste ore il gioco sarà ambientato in Germania e racconterà di una ragazza, Anita, intenta a esplorare un condominio per scoprire cos'è successo a una sua amica.

Il rapporto della ACB dichiara che The Short Message includerà "forti temi di suicidio, violenza orrorifica e linguaggio volgare", e metterà in scena atti di autolesionismo da una prospettiva in prima persona, nonché sequenze che mostrano un personaggio togliersi la vita saltando da un tetto.

"Nel gioco, le scene d'intermezzo che raffigurano l'autolesionismo e il suicidio sono seguite da schermate nere con testo bianco che incoraggiano i giocatori a cercare cure e aiuto se sono a rischio di autolesionismo e suicidio, e a offrire sostegno se vedono persone intorno a loro in difficoltà", si legge nel report.