Nintendo domina in Giappone nella prima metà dell'anno fiscale 2024, sia software che hardware

Famitsu ha pubblicato i dati relativi all'andamento dell' industria dei videogiochi nella prima metà dell'anno fiscale 2024, che vedono Nintendo dominare sia a livello hardware, sia a livello software. A trainare il successo della casa di Mario è stato ovviamente il rinnovato interesse dei giapponesi per Nintendo Switch che, pur essendo arrivato alle ultime battute del suo ciclo di vita, vende ancora benissimo in patria.

I numeri

Nintendo Switch è una hit assoluta in Giappone

A livello software abbiamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in prima posizione con 1.864.134 copie vendute, seguito da Pikmin 4 con 864.229 copie. Segue in terza posizione Final Fantasy 16 per PS5 con 418.122 copie vendute. L'unico altro gioco non di Nintendo Switch nella top 10 è Armored Core VI Fires of Rubicon con 147.154 copie vendute su PS5.

Considerate che stiamo parlando solo di vendite fisiche, per questo alcuni dati potrebbero risultati contrastanti con quelli dichiarati dagli editori, come quello di Armored Core VI.

Complessivamente, nei negozi sono stati venduti 6.833.068 giochi per Nintendo Switch, contro i 9.108.056 dell'anno precedente. Un calo marcato che però va messo in prospettiva, ossia va letto nell'ottica del ciclo di vita della console, che come già sottolineato è alla sua conclusione. Buona la crescita di PS5, che ha venduto 1.150.936 giochi, contro i 441.293 dell'anno precedente. In totale, tra tutte le piattaforme, sono stati venduti 8.624.801 giochi, contro i 10.579.223 dell'anno precedente.

In termini di console vendute, abbiamo Nintendo Switch a 30.715.392 unità, PS5 a 4.408.983 unità, Xbox Series X/S a 507.539 unità, PS4 a 9.473.176 unità e Nintendo 3DS a 24.600.561 unità.