Baldur's Gate 3: torna il sesso veloce con Lae'zel, a grande richiesta dei videogiocatori

Larian ha reintrodotto la possibilità di fare sesso velocemente con Lae'zel in Baldur's Gate 3 , ossia di sviluppare rapidamente una storia d'amore che sfocia nell'accoppiamento. A chiederglielo sono stati moltissimi videogiocatori, in particolare quelli che seguono attentamente la scena degli speedrun, in cui c'è anche la categoria per chi fa sesso più velocemente in gioco.

La tribù degli Arrapaho

Con la quarta patch maggiore di Baldur's Gate 3, Larian ha reso più difficili alcune storie d'amore. In particolare Lae'zel ha iniziato a non concedersi più finché il personaggio guidato dal giocatore non abbia dimostrato il suo valore. Ossia, aveva iniziato, perché ora tutto è tornato come prima, così da salvare le sex speedrun. Evidentemente si temeva un contraccolpo importante dal punto di vista dell'immagine, altrimenti non si spiega tale attenzione per qualcosa del genere.

A riportare la lieta novella è stato lo speedrunner Mae, che ha riportato gli effetti della patch minore da 5MB pubblicata poche ore dopo quella maggiore. Sostanzialmente, Lae'zel è tornata quella di prima, così da consentire alla comunità di provare a superare il record di 2 minuti per avere uno scambio di fluidi con lei.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile per PC e PS5 e che a breve dovrebbe uscire anche su Xbox Series X/S.