Halo Infinite: il supporto si sposta dalle Stagioni alle Operazioni, 343i su nuovi progetti

Questo cambiamento inizierà a consolidarsi a partire dal 30 gennaio 2024, con il lancio di Operation Spirit of Fire , destinata a portare nuove opzioni di personalizzazione, una nuova mappe e aggiunge per la Forgia, oltre a varie altre novità.

La Stagioni in Halo Infinite sono state interpretate finora in corrispondenza di update maggiori : con il lancio di ogni nuova stagione, gli sviluppatori hanno inserito nuove modalità di gioco e nuovi contenuti come mappe e altro, con una cadenza variabile che è andata da 6 a 4 mesi, una volta trovato un ritmo più spedito in quest'ultimo periodo.

343 Industries sta lavorando al prossimo Halo?

Halo Infinite potrebbe avere un seguito non troppo lontano

In sostanza, si tratta di una modifica nell'organizzazione del supporto, ma l'aggiunta di nuovi contenuti non verrà meno e dovrebbe piuttosto avvenire in maniera più frequente, sostanzialmente con aggiunte più contenute ma meno distanti l'una dall'altra.

Nonostante questo, in molti vedono in questa manovra una sorta di inizio del distacco da Halo Infinite per 343 Industries, dato non tanto dalla presunta riduzione del supporto (che di fatto non subirà grandi modifiche, almeno durante il 2024), quanto piuttosto dai riferimenti, fatti dagli sviluppatori durante il recente video diario sulle novità dell'anno, a "nuovi progetti" in sviluppo.

Lo studio ha infatti riferito che mentre ci sono team sempre dedicati esclusivamente al supporto per Halo Infinite, "abbiamo team aggiuntivi che stanno spingendo verso il futuro, lavorando a progetti completamente nuovi", ha affermato in particolare John Junyszek, community manager. "Ci sono un sacco di cose in lavorazione qui", ha aggiunto, facendo capire che potrebbe essere iniziato lo sviluppo sul capitolo successivo a Halo Infinite.

Nel frattempo, alcune voci sostengono che il progetto battle royale di Halo Infinite da parte di Certain Affinity sarebbe stato cancellato, sebbene questo progetto non abbia mai avuto alcuna conferma ufficiale.