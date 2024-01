Sonic 3 il Film: Hayden Christensen potrebbe interpretare Shadow, per un leaker

Christensen è infatti noto soprattutto per il suo ruolo nella saga di Star Wars, in cui ha interpretato il giovane Anakin Skywalker , durante la trilogia "intermedia" che in verità racconta i primi tre episodi della storia.

Ovviamente parliamo di doppiaggio , visto che il personaggio in questione difficilmente può avere le fattezze dell'attore in questione, ma si tratterebbe di una scelta di notevole livello e che potrebbe risultare molto interessante considerando le precedenti interpretazioni.

Non si sa ancora praticamente nulla di Sonic 3 Il Film , ma in queste ore si sta diffondendo una voce molto interessante riguardante il cast del nuovo film cinematografico dedicato a Sonic, che vedrebbe il personaggio di Shadow the Hedgehog interpretato da Hayden Christensen .

Le prevedibili reazioni alla notizia

Hayden Christensen in una scena di Star Wars Episode III

Al momento non c'è modo di verificare la voce di corridoio, che arriva dall'account X chiamato "Physical Media President" che, in qualche modo, è considerato una sorta di leaker per quanto riguarda prodotti d'intrattenimento e cultura pop.

La presenza di Shadow era già emersa con la pubblicazione della prima immagine del film, che confermava anche la data d'uscita fissata per il 20 dicembre 2024: questa infatti mostra un ciak con alcuni riferimenti al film e una futuristica scarpa che sembra proprio appartenere al controverso antagonista di Sonic.



A questo punto, restiamo in attesa di informazioni ufficiali che non dovrebbero tardare più di tanto ad arrivare, considerando che ormai ci troviamo in quello che dovrebbe essere l'anno di uscita del film.

Ovviamente tale possibile rivelazione ha già generato i prevedibili commenti con citazioni incrociate, come "È finita Sonic, sto più in alto di te", o "Dovevi difendere gli smeraldi del chaos da Eggman, non unirti a lui!", tanto per menzionarne un paio.