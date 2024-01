Prese Smart Mini con monitoraggio consumi in sconto su Amazon con questo coupon

Prese Smart Mini con Monitoraggio Consumi, le caratteristiche

Le Prese Smart Mini con Monitoraggio Consumi marcate Meross può essere controllata tramite internet e con Alexa e Google Home. Le dimensioni sono 5,0×5,7×6,3 cm. Permette di impostare l'orario di accensione o spegnimento.

Dispone inoltre di una modalità di spegnimento automatico quando rileva che l'apparecchio connesso, come un televisore, è in stand-by, così da risparmiare corrente. Permette inoltre di tracciare il consumo di elettricità. È una presa Schuko da 16A a 240 Volt. L'offerta è per il pacchetto da 4 prese.