Le Sony LinkBuds si trovano ora in sconto su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare le Sony LinkBuds . Lo sconto segnalato è del 44% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 179,99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma dopo un paio di mesi di prezzo fisso torna a una cifra più abbordabile. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Sony LinkBuds, le caratteristiche

Sony LinkBuds

Gli auricolari Sony LinkBuds sono estremamente piccoli e leggeri per la massima comodità, con i logo quattro grammi. Si adattano all'orecchio con supporti in queste taglie diverse e sono progettati per poter sentire anche i suoni circostanti mentre li si indossa.

La batteria promette 17.5 ore di durata. Non mancano poi i controlli touch per regolare la musica. La resistenza all'acqua è di livello IPX4, a prova di schizzi e sudore.