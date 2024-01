Starfield, Bethesda non ci sta a essere definita pigra in confronto ai modder

Il perché di certe tempistiche

Il post del community manager di Bethesda

VaultOfDaedalus ha sottolineato alcuni punti che i giocatori semplicemente non considerano quando si parla di aggiornamenti ufficiali: "Le patch ufficiali e le aggiunte di contenuti devono passare un lungo processo di certificazione e traduzione, soprattutto su console (che poi è il motivo per cui la beta è disponibile solo su Steam). C'è poi il fatto che, a causa di questo processo, è preferibile raccogliere i fix in aggiornamenti più grossi e verificati, invece che pubblicarli in ordine sparso. Ciò permette di testare maggiormente le build quando il codice è tutto insieme.

Il team ha sempre lavorato duramente e continua a farlo per risolvere i problemi che condividete, quindi grazie e continuate a segnalarli!"

Insomma, un modder può realizzare una mod per risolvere un singolo problema e lanciarla senza prima averla testata (se non sulla sua macchina) in tempi molto rapidi, lì dove una software house deve naturalmente adeguarsi a certi standard e organizzare il suo lavoro in modo razionale.

Insomma, come al solito chi non sa niente parla a sproposito, trovando purtroppo largo consenso nella comunità, alimentando pregiudizi odiosi che si spandono su tutta l'industria, creando narrazioni tossiche come quella degli "sviluppatori pigri".

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starfield è disponibile per PC e Xbox Series X/S.