Cinemaware sta ritirando i suoi giochi dai negozi digitali, novità in arrivo?

Cinemaware ha annunciato la rimozione dal negozio digitale GOG di alcuni suoi storici titoli: Defender of the Crown, Rocket Ranger (Emulated Amiga Edition), Wings (Emulated Amiga Edition), e Wings! Remastered Edition. I quattro giochi non sono più disponibili da ieri 19 gennaio.

Pochi giorni prima erano stati rimossi anche da Steam, dove è stata eliminata anche la raccolta Cinemaware Anthology, che raccoglieva tredici giochi della compagnia, compresi Defender of the Crown e Rocket Ranger.