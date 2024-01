One Piece: il cosplay di Nami da soryu_geggy_cosplay è semplicemente perfetto

One Piece è un classico sempre molto gettonato, ora anche di più grazie alla recente serie live action prodotta da Netflix. L'opera di Eiichirō Oda ha un grande ascendente anche nel panorama dei cosplayer e a tal proposito oggi vi proponiamo il cosplay di Nami realizzato dall'italiana soryu_geggy_cosplay.

Nami di certo non ha bisogno di grandissime presentazioni, considerando che parliamo di uno dei personaggi centrali di One Piece, nonché uno dei più apprezzati in ambito di manga e anime. Esperta navigatrice e cartografa che mira a disegnare una mappa del mondo, Nami sulle prime ci viene presentata come un'abile ladra che tenta di raggirare il protagonista Rufy, salvo poi cambiare idea con il tempo e diventare una dei membri fondatori della sgangherata ciurma di Cappello di Paglia.