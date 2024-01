Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 offrirà tre stili di gioco, in arrivo un trailer e un deep dive

Per l'occasione dunque potremo scoprire maggiori dettagli su tutto quello che concerne il gameplay e la struttura su cui ruoterà l'esperienza di gioco, ma nel frattempo lo studio ha già offerto alcuni dettagli interessanti tramite un post sul sito ufficiale. Il project creative director Alex Skidmore ha svelato che potremo affrontare Vampire: The Masquerade Bloodlines usando tre stili di gioco diversi a seconda dei gusti, battezzati "Strategic Stalker", "Action Brawler" e "Narrative Aventurer".

Presto arriveranno tante nuove informazioni su Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 , con Chinese Room che ha dato appuntamento ai giocatori per mercoledì 31 gennaio , quando pubblicherà un gameplay trailer e un "deep dive" , ovvero uno sguardo molto approfondito alle dinamiche del nuovo atteso gioco della serie.

I tre stili di gioco di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2

"Strategic Stalker", come suggerisce il nome, richiede al giocatore un approccio strategico ai combattimenti rimanendo nascosto quanto più possibile e sfruttare l'effetto sorpresa per avere la meglio, con Skidmore che ha paragonato questo stile a Dishonored e l'approccio furtivo possibile in titoli come Fallout e The Elder Scrolls.

"Action Brawler" invece è pensato per chi preferisce un approccio diretto, basato su riflessi, abilità e poteri specifici adatti per lo scontro a corta distanza. In questo caso gli sviluppatori hanno preso ispirazione da titoli come God of War, Elden Ring e la serie l'Ombra della Guerra di Monolith. Skidmore precisa che in ogni caso, i giocatori potranno anche optare per un mix di questi due stili.

"Narrative Adventurer", infine, è per coloro che preferiscono concentrarsi sulla storia piuttosto che sul combattimento. Skidmore non ha offerto molti dettagli in merito, ma ha precisato che i giocatori potranno vivere "battaglie emozionanti" senza necessariamente addentrarsi "troppo nelle meccaniche di combattimento, se cose come i personaggi e la storia sono più importanti per voi".

Ulteriori dettagli in merito sicuramente arriveranno nei filmati in programma per la prossima settimana, che ci daranno modo dunque di vedere come funzionano all'atto pratico i tre stili di gioco di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Vi ricordiamo che il lancio del gioco è previsto durante l'autunno del 2024 su PC e console.